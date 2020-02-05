Коронавирус продолжает убивать: страшное видео из крематория в Китае и новые данные о жертвах

Число жертв смертельного коронавируса, который впервые зафиксировали в Китае в конце 2019 года, стремительно растет - погибли 490 человек. Тела умерших сжигают в крематориях, церемонии прощания запрещены.

Видео из крематория в китайском городе Ухань опубликовали в социальных сетях.

На кадрах зафиксированы тела умерших, которые вскоре сожгут.

По последним данным, в Китае (включая Гонконг, Макао, Тайвань) количество заразившихся коронавирусом нового типа выросло до 24 363. Выздороветь удалось 892 пациентам. У 23 260 человек подозревают заболевание.

Отмечается, что медики второй день подряд фиксируют снижение числа новых пациентов с подозрением на заражение. В воскресенье таких было 5 173, в понедельник – 5 072, во вторник – 3 971.

Как сообщал "Апостроф", больница, построенная в китайском городе Ухань за 10 дней, приняла первых пациентов. Там будут содержаться люди, зараженные смертельным коронавирусом.