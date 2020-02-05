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Может быть хуже, чем в 2008 году: озвучен тревожный прогноз по мировому финансовому кризису

среда, 05 февраля 2020, 13:20
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Фото: Фото из открытых источников

Эпидемия коронавируса в Китае может обернуться для мировой экономики и экономики Украины, довольно сильным ударом, даже большим, чем кризис 12-летней давности.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

В частности, с таким утверждением согласен директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров. Эпидемия коронавируса, написал он в социальной сети, может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008 года.

При этом, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в разговоре с "Апострофом" отметил, что проблемы в экономике Китая наблюдались и раньше.

"Нельзя говорить, что это (замедление деловой активности) - следствие только коронавируса, но начало падения мировых цен на нефть смело можно отнести именно к нему", - заявил он.

При этом, по его словам, после того как паника, связанная с коронавирусом, спадет, тенденция замедления мирового экономического роста, скорее всего, сохранится.

Коронавирус, безусловно, уже внес коррективы в бизнес-процессы по всему миру. Говорить о том, что будет дальше, пока слишком рано, точнее, об этом можно только гадать.

"Но нужно отличать саму болезнь от нагнетания ситуации вокруг нее, - сказал изданию эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян. - Надо понимать, что на рынках всегда присутствует такое понятие, как экономическое настроение, соответственно, инвесторы могут, как испугаться какого-то факта, так и проигнорировать его. Поэтому паника может привести к кризису, а отсутствие паники в кризис не разовьется".

По словам Кияна, уже сейчас доставка большинства товаров из КНР заморожена.

"Соответственно, это ограничивает развитие самого Китая. Также это влияет на цепочку поставок в другие страны, которые зависят от китайских товаров, и Украина уже ощущает недостаток товаров из Китая", - считает эксперт.

В свою очередь, директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин считает, что, возможно, мы уже являемся свидетелями начала нового глобального финансового кризиса.

"Торговля (спрос и предложение) начнет снижаться. Китай сократит инвестиционные программы, как внутри страны, так и вовне. Это отразится на всех экономических партнерах Китая, в первую очередь, на США. Отразится это и на долговом рынке, - написал эксперт в Facebook. - Здесь - главное начать, а дальше карточный домик долговых пузырей развивающихся стран и переоцененных публичных компаний быстро начнет сыпаться".

В тоже время, по словам руководителя аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александра Паращия, говорить с какой-либо степенью уверенности, что коронавирус станет тем самым "черным лебедем" новой рецессии, мы не можем.

"Он на то и "черный лебедь", чтобы появиться неожиданно", - сказал он в комментарии "Апострофу".

При этом, добавил эксперт, исключать того, что пандемия станет катализатором финансового кризиса, нельзя, тем более, что предпосылки для такого кризиса наблюдаются уже давно, и все только и ищут триггер, который его запустит.

Подробнее о том, как возможный кризис из-за китайского коронавируса скажется на экономике Украины, читайте в материале "Апострофа": "Черный лебедь" коронавируса: приведет ли смертельная пандемия к мировому кризису.

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