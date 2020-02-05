На трассе Киев-Харьков произошло ДТП со множеством погибших: опубликованы фото

В среду, 5 февраля, в результате столкновения автомобилей ВАЗ 2109 и Daewoo Lanos возле села Новопавловка Харьковской области погибло 5 человек.

О ДТП сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сообщение об аварии, которая произошла на 603 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский вблизи с. Новопавловка, поступило в 16:21.

В результате ДТП погибли 5 человек - 3 погибших в автомобиле ВАЗ, 2 - в Daewoo. Водитель автомобиля Daewoo получил травмы. Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего из автомобиля и передали врачам скорой помощи.





Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются работниками Нацполиции.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 5 февраля, в Украине из-за ухудшения погодных условий увеличилось количество аварий.