В Питере реки превратились в "ледяное сало": опубликованы фото необычного явления

В российском Санкт-Петербурге в конце января наблюдалось уникальное природное явление – "ледяное сало".

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на публикации местных жителей и туристов в соцсетях.

Так, на поверхности рек Мойка и других в городе образовался необычный лед, который похож на взбитые сливки. Некоторые пользователи даже сравнивали его с образами на картинах Ван Гога.

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Специалисты утверждают, что такое явление связано с накапливанием льда на поверхности рек в узких пространствах из-за резких перепадов температур. Поверхность не покрывается льдом полностью, новые порции воды натекают на замерзшую корку и морозными ночами замерзают. Таким образом образуется густой слой ледяных кристаллов на воде.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Финляндии туристы обнаружили пляж с уникальным природным явлением – "ледяными яйцами".