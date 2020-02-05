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После скандала с Киану Ривзом в украинском учебнике нашли еще один "сюрприз": фото

среда, 05 февраля 2020, 15:08
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Фотоколлаж с актером Киану Ривзом в учебнике по истории для 10-го класса оказался не единственной неожиданностью для украинских школьников, в учебнике по географии за 6-й класс нашли карту из известной компьютерной игры Skyrim.

Фото страницы учебника со странной картой опубликовано в Telegram-канале Украина 24/7.

Карта из компьютерной игры Skyrim, суть которой в том, чтобы остановить возвращение драконов, использована для иллюстрации раздела "Земля на плане и карте" в учебнике по географии для шестиклассников. Первая тема этого раздела - "Ориентирование на местности".

Оба упомянутых учебника были рекомендованы Министерством образования и изданы за деньги государства.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали фотографии учебника по географии за 11-й класс для украинских школ, в котором были допущены просто ужасающие ошибки.

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