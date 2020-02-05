Призыв в армию 18-летних: в Минобороны сделали важное уточнение

В Министерстве обороны Украины приняли решение направить разъяснительные письма в регионы Украины для глав призывных комиссий, где поясняются правила отсрочки от призыва для 18 и 19-летних юношей в 2020 году.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Андрея Загороднюка в Facebook.

"От Минобороны направлено разъяснительное письмо во все областные государстве администрации с рекомендациями по проведению призывных кампаний в 2020 году. В письме главам призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним юноша", - отметил глава МОУ.

По его словам, вопросы отсрочки и порядка призыва на срочную службу в армию предусмотрены Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе". Он уточнил, что в ходе призывной кампании всем желающим будут предоставлены все консультации относительно действия этого закона.

"Если у призывников этой возрастной категории будет желание пройти военную службу в таком возрасте, они будут приняты в ряды ВСУ и других военных формирований. Это будет происходить исключительно с их письменного согласия", - указал министр.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперт пояснил, что одной из главных причин возобновления призыва на воинскую службу с 18 лет является недобор призывников и контрактников, который испытывает украинская армия.