В Крыму засветился один из ближайших соратников Януковича: фото

В оккупированном РФ Крыму заметили бывшего украинского политика, экс-депутата Верховной Рады Крыма (от Блока "За Януковича"), экс-министра образования Украины, бывшего депутата Верховной Рады Украины (от "Партии регионов") Дмитрия Табачника.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Крым.Реалии".

Бывшего украинского политика заметили 5 февраля у здания налоговой службы в Симферополе на улице Мате Залка. Очевидцы предоставили в подтверждение соответствующее фото Табачника.

Журналисты попытались связаться с экс-политиком, но его украинские номера не обслуживаются. Работники СМИ ищут другие способы связаться с Табачником, чтобы узнать, как часто он посещает оккупированный Россией Крым.

Напомним, после аннексии Крыма в 2014 году Дмитрий Табачник был включен в санкционный список Евросоюза. В 2015 году Служба безопасности Украины объявила его в розыск. Табачнику инкриминируют хищение государственного имущества в особо крупных размерах. До этого ему было объявлено подозрение в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. В 2015 говорили, что Табачник скрывается в Израиле.

Как сообщал "Апостроф", Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе своего визита в Киев 31 января заявил на закрытой встрече, что захваченный Россией Крым вернуть невозможно.