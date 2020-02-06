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Адвокат волонтерки Звиробий сделал важное заявление после ее визита в ГБР

четверг, 06 февраля 2020, 17:30
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Волонтерке Марусе Звиробий, у которой Государственное бюро расследований проводило обыски в ноябре, сообщили о подозрении в угрозах убийством президенту Украины, причем на днях уже состоится заседание по избранию меры пресечения.

Об этом сообщает УНН.

"За ч. 1 ст. 346 - угроза убийством Президенту Украины", - цитирует издание адвоката волонтера Андрея Писаренко. - Ожидаем, ходатайство пойдет в суд сегодня-завтра, это по словам следователя. Возможно, завтра или в субботу".

Кроме того, адвокат сообщил, что, возможно, судебное заседание будет проходить в Печерском районном суде города Киева.

"По закону должен быть Шевченковский суд (Шевченковский районный суд города Киева - "Апостроф"), но следователь сказал, что будет подавать в Печерский. Если будет Печерский (Печерский районный суд города Киева - "Апостроф"), будем просить, чтобы апелляция определила нам территориальную подсудность этого дела. Если нет, то судьи Печерского суда будут отводиться стороной защиты", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее полиция обнародовала разговор о плане похищения детей Маруси Звиробий.

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