Нам нужна Жанна Дарк: полиция обнародовала разговор о плане похищения детей Маруси Звиробий

Правоохранители обнародовали разговор волонтера и военного врача-хирурга Юлии Кузьменко с неизвестной следствию женщиной о плане похищения детей волонтера Маруси Звиробий.

Об этом стало известно на брифинге МВД.

"Нам нужно хорошего психиатра, хорошего режиссера и хорошего героя. Психиатра, чтобы понять, как на них влиять, режиссера, чтобы создать хорошую картинку для телевизора. И нужен герой-жертва. нам нужна она, героиня. Попсовый персонаж "Слуги народа" можно переплюнуть или геем, или попом или бабой", - говорит неизвестная женщина.

На что Кузьменко ей отвечает, что "нужно использовать момент, когда сейчас прессуют Марусю (Звиробий - "Апостроф") и Федыну (нардеп София Федына -"Апостроф") и тупо давануть Марусю, чтобы она взяла на себя".

В разговоре обсуждается возможность похищения детей Звиробий

"Это неплохая тема. Нам нужна жертва, которую бы спасла вся Украина. Нам нужна баба-мать. Нам нужна Жанна Дарк", - уверена в разговоре неизвестная.

В полиции заявили, что участники разговора обсуждали похищение детей, чтобы Звиробий подняла скандал и так образом дестабилизировала ситуацию в стране

Как сообщал "Апостроф", по делу об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета задержали еще двух подозреваемых - военного медика Яну Дугарь и добровольца Петра Кияна.