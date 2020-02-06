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Идея супер, но: украинцы сообщают о проблемах с приложением "Дія"

четверг, 06 февраля 2020, 15:30
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Пользователи нашли проблемы в мобильном приложении "Дія", с помощью которого государственные услуги в Украине можно получить онлайн.

Об этом пишут пользователи в интернете.

На сегодняшний день приложение "Дія" скачали уже более 10 тысяч украинцев. Однако не все пользователи смогли установить его на своем телефоне. После загрузки написано: "Приложение не может быть установлено на этом устройстве". На это в сети посоветовали отключить root (Root-права (или Root-доступ) – это режим суперпользователя Android).

Те, у кого получилось использовать приложение, остались им довольны. Пишут, что оно облегчает жизнь украинцам.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский получил квалифицированную электронную подпись на свою ID-карту и стал таким образом первым гражданином Украины, который протестировал эту услугу.

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