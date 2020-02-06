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Падают деревья, застревают авто: фото и видео последствий мощной непогоды в Украине

четверг, 06 февраля 2020, 07:06
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Фото: Полтавщина

Из-за осложнения погодных условий в Украине страдают водители, на дорогах застревают автомобили, образуются пробки, падают деревья.

В Полтаве за последние два часа упали три дерева на улицах Сковороды, Гагарина и Соборности. На улице Гагарина дерево перекрыло дорогу. Ветви уже убрали и движение восстановили.

На улице Соборности возле ЦУМа упала ветка, которая оборвала электропровода.

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В Мукачево ветер повалил дерево, которое перекрыло улицу возле пивзавода.

Также в результате непогоды поваленные деревья оказались и на автодорогах в Сваляве и в с. Кибляры. Непогода бушевала и в горах, где спасатели из снежного плена освобождали грузовики.

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Только на Иршавщине без электричества сегодня осталось 7 населенных пунктов.

Как рассказала пресс-секретарь ГСЧС Закарпатья Наталья Батыр, кроме Иршавщины, непогода бушевала в Ужгороде, Мукачево и Сваляве.

"В г. Лисичанск по ул. Малиновского в направлении АЗС "Параллель" экипажем "ТОР" патрульной полиции оказана помощь водителю автомобиля Daewoo Lanos, который в связи с погодными условиями не справился с управлением и съехал с проезжей части на обочину" , - написала Татьяна Погукай.

Ранее "Апостроф" сообщал что в среду, 5 февраля, в Киеве произошло серьезное ЧП на дороге - ветер повалил дерево прямо на проезжую часть, движение из-за этого было ограничено.

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