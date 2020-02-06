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Телеканал "1+1" попал в языковой скандал: в сети волна гнева

четверг, 06 февраля 2020, 17:30
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На телеканале "1+1" заявили, что сняли все комедии для нового сезона на украинском языке, а мелодрамы – на русском.

Об этом рассказала в ходе презентации нового сезона вещания продюсер сериалов и фильмов канала Елена Еремеева, передает "Телекритика".

Продюсер указала, что согласно анализу канала, украинский язык якобы лучше звучит в комедиях, в то же время в мелодрамах воспринимается тяжело.

"Найти тональность украинского языка, чтобы зритель ее воспринимал, весьма непросто. По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке выглядят хуже, чем комедии. Продукты в весеннем сезоне мы сделали на русском языке, потому что украинский сложнее для этого жанра. Артистам пока трудно работать украинским. Это увеличивает продолжительность создания, что потом влияет на бюджет", - отметила Еремеева.

Руководитель бизнес-единицы "Телевизионный бизнес" "1+1 медиа", генеральный продюсер канала Максим Кривицкий отметил, что телепродукты на украинском языке совсем не продаются за границу.

"Украиноязычные сериалы сейчас показывают только на территории Украины, без продажи за границу. Для продажи нужно производить на русском языке. Сериалы, которые требуют адаптации на русский, не заложены в бизнес-модель как потенциальный продукт для продажи", - заявил он.

В сети на подобные заявления отреагировали резко негативно, заявив, что такие слова об украинском языке унижают национальное достоинство.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат "Слуги народа" Александр Ткаченко на встрече с президентом Владимиром Зеленским заявил, что записи прослушки премьера Алексея Гончарука находились на компьютерах телеканала "1+1".

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