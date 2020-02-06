Скандал из-за обысков на "1+1": экс-глава канала сделал неожиданное признание Зеленскому

После обысков на телеканале "1+1" народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко на встрече фракции с президентом Владимиром Зеленским признал, что записи прослушки премьера Алексея Гончарука находились на компьютерах телеканала "1+1".

Об этом сообщает издание "Буквы", ссылаясь на слова одного из нардепов.

"Дубинский (нардеп Александр Дубинский - "Апостроф") поднял эту тему. Вначале они все отрицали. Потом президент сказал, что у него есть 100 % данные, что эти записи были на компьютерах канала. Потом Ткаченко сказал: а что такого, что они там были. Это, мол, журналистская работа. На что Зеленский ответил, что журналистская работа - это сказать, что была незаконная прослушка, и обнародовать, а не монтировать и выбрасывать в сеть", - рассказал депутат на условиях анонимности.

В то же время президент сообщил, что попросит главу Службы безопасности Ивана Баканова провести брифинг о вчерашних обысках.

Напомним, телеканал "1+1" заявил, что не знает причин обысков СБУ, которые проходят в здании в Киеве по адресу Куреневская, 18.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли фотожабами обыски СБУ телеканала "1+1", который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.