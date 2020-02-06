В Польше на ходу загорелся автобус с украинцами, фото

В среду, 5 февраля, в Польше загорелся автобус с украинцами.

Об этом сообщает Interia.

Инцидент произошел в Лодзинском воеводстве. В автобусе из Украины путешествовало 8 человек, никто не пострадал.

По словам Яцека Плисецкого из Главного управления национальных дорог и автомагистралей, пожар произошел около 18 часов на автомагистрали А1 в окрестностях города Лодзь.

Людей эвакуировали еще до приезда пожарных. На момент прибытия 5 пожарно-спасательных команд автобус уже весь горел.

На момент аварии дорога в направлении Гданьска была полностью перекрыта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что под Одессой перевернулся рейсовый автобус с людьми, который направлялся в Киев.

Напомним, что в среду, 5 февраля, в Киеве произошло серьезное ЧП на дороге - ветер повалил дерево прямо на проезжую часть, движение из-за этого было ограничено.