Водителя маршрутки в Днепре поймали за опасными развлечениями за рулем, видео

Пассажиры маршрутного автобуса в Днепре сняли на видео, как водитель за рулем маршрутки смотрит на телефоне фильм.

Кадры с небезопасным при управлении транспортом развлечением водителя опубликованы в Telegram-канале "Днепр сейчас".

"Совмещает приятное с безответственным. Водитель на 51 маршруте, держа в левой руке телефон, всю дорогу смотрит фильм", – сказано в сообщении.





Как стало известно, водитель, который развлекался во время работы на маршруте, уже наказан.

"Водителю объявлен выговор. С ним и его коллегами проведут внеплановый инструктаж по пользованию гаджетами во время работы", – сообщил председатель профсоюза автомобилистов Днепра Михаил Тонконогий.Тонконогий.

Как раньше сообщал "Апостроф", в городе Каменское Днепропетровской области за рулем автобуса умер 68-летний мужчина, он вез детей в бассейн.