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Зимняя сказка в феврале: опубликованы яркие фото заснеженных городов в Украине

четверг, 06 февраля 2020, 13:28
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Украинские города засыпало снегом в феврале, а в сети показали яркие фотографии.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Одесса INFO".

Одесса превратилась в зимнюю сказку. Белое "покрывало" накрыло землю, деревья и здания.

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Как пишет издание "РИА Мелитополь", также снежный покров накрыл и город Мелитополь. Там прогнозируют, что осадки будут целый день, 6 февраля. Настоящая зима пришла в город всего на несколько дней.

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Отметим, что за всю зиму этот снег можно назвать первым. Другие месяцы зимы не радовали украинцев сезонными осадками.

Как сообщал "Апостроф", 6 февраля Украину продолжает засыпать снегом, из-за чего на дорогах возникают снежные заносы, существует высокий риск ДТП.

Из-за осложнения погодных условий в Украине страдают водители, на дорогах застревают автомобили, образуются пробки, падают деревья.

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