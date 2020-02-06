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Украину засыпало снегом: что происходит с движением на трассах, фото

четверг, 06 февраля 2020, 08:12
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Фото: Facebook

В четверг, 6 февраля, Украину продолжает засыпать снегом, из-за чего на дорогах возникают снежные заносы, существует высокий риск ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

В Донецкой, Луганской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях идет снег, местами сильный.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. В Днепропетровской и Кировоградской областях местами гололедица, в Одесской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях дороги заснеженные.

В результате сложных погодных условий (сильного снега при порывах ветра 20-25 м/с) было ограничено движение крупногабаритного транспорта в Одесской области на М-15 Одесса-Рени, км. 11+700-306+150.

В Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Кировоградской областях на некоторых участках дорог возникали осложнения движения тяжеловесного транспорта, которые оперативно ликвидировались силами дорожных служб, Нацполиции и ГСЧС.

Проезд всеми участками дорог государственного значения, кроме Одесской области, обеспечено, пробок в движении не зафиксировано.

В то же время в штабе ООС сообщили, что из-за резкой смены погоды на Донбассе большое количество автотранспорта попадает со скользкой дороги прямо на обочину и в кювет. Гвардейцы уже достали из кюветов более десятка крупногабаритных грузовиков и микроавтобусов и продолжают делать это прямо сейчас.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло серьезное ЧП на дороге - ветер повалил дерево прямо на проезжую часть, движение из-за этого было ограничено.

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