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Генетики приоткрыли тайну рождения человека

пятница, 07 февраля 2020, 23:20
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Ученым удалось проследить и описать механизм, который предотвращает раннюю смертность эмбрионов человека во время беременности.

Об этом сообщили исследователи Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гейдельберге и Институте Кюри в Париже в пресс-релизе.

Они во время опытов показали, что белок SPEN играет решающую роль в процессе инактивации Х-хромосомы, благодаря чему женские эмбрионы подавляют экспрессию генов в одной из своих двух Х-хромосом.

Женщины и мужчины отличаются генетически по половым хромосомам - XX у женщин и XY у мужчин. Это приводит к потенциальному дисбалансу, поскольку более тысячи генов на Х-хромосоме были бы выражены в двойной дозе у женщин по сравнению с мужчинами. Чтобы избежать этого дисбаланса, который, как показано, приводит к ранней эмбриональной летальности, женские эмбрионы выключают экспрессию генов на одной из двух своих Х-хромосом. Этот процесс называется инактивацией и ключевую роль в нем играет именно белок SPEN.

Чтобы продемонстрировать действия SPEN, ученые сильно снизили его концентрацию в эмбриональных стволовых клетках и заметили, что X-инактивация не состоялась.

Как информировал "Апостроф" ранее, ученые из США, Великобритании и Германии реконструировали лицо одного из древнейших предков человека - афгарського австралопитека, именно его называют первым человеком на Земле. Также исследователям удалось восстановить лицо мужчины, который жил около 1300 лет назад.

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