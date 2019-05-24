Ученые показали лицо человека, жившего 1300 лет назад: фото

Ученым удалось восстановить лицо мужчины, который жил около 1300 лет назад.

Об этом пишет издание NatGeo.

Так, судмедэксперт и специалист по 3D-моделированию лица Оскар Нильссон сумел воссоздать внешность древнего человека, используя 3D-копию его черепа.

Как отмечается, останки древнего человека были найдены в 2014 году на территории современной Швейцарии.

Скелет был найден в одной из 47 могил, относящихся к раннему средневековью (примерно 700 гг. н.э.), в городе Гренхен на севере Швейцарии. Его назвали Аделазий Эльбахус.

Изучив останки мужчины, исследователи установили, что в момент смерти ему было от 19 до 22 лет, а рост его составлял примерно 167 см.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые показали, как выглядел необычный крылатый динозавр весом 200 грамм.