RU  UA  EN

понедельник, 11 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

11 ноября

02:15
Ученые выяснили, как выглядел первый человек на Земле: фото
01:07
В NASA показали ракету для полета на Луну: яркое фото
00:45
12 выпуск Танців з зірками-2019: кто не прошел в полуфинал
00:11
В Киеве "драйвер" устроил опасное ЧП на парковке и сбежал: сеть возмутило видео

10 ноября

23:56
Чебурнет все ближе: в сети высмеяли возможный запрет на современную технику в России
23:40
Тяжелая зима для ОРДЛО: жители Донбасса пожаловались на жизнь в оккупации, видео
23:19
Под Житомиром убили защитника подозреваемого в деле Вороненкова
22:30
Где народ? В сети показали печальные фото оккупированного Донецка
21:57
Не воевал в Чечне: задержанный в Польше ветеран АТО сделал заявление про обвинения России
21:27
Под Донецком в жилом доме произошло смертельное ЧП: детали происшествия
20:58
Шестой год одиночества: в сети опубликовали показательное фото вокзала в Крыму
19:59
В Одессе на пустыре обнаружили страшную находку: подробности трагедии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ученые выяснили, как выглядел первый человек на Земле: фото

понедельник, 11 ноября 2019, 02:15
переглянути новину українською

Ученые из США, Великобритании и Германии реконструировали лицо одного из древнейших предков человека - афгарского австралопитека, именно его называют первым человеком на Земле.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, останки афгарского австралопитека были обнаружены в 2016 году в Эфиопии.

После реконструкции внешности предка человека выяснилось, что он больше похож на шимпанзе, о чем свидетельствуют большой нос и сильно выдающаяся вперед челюсть.

Ученый из Смитсоновского музея естественной истории Ричард Поттс заявил, что данная находка доказывает разнообразность родословной человека.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученым удалось воссоздать лицо мужчины, который жил около 1300 лет назад.

Кроме того, ученые из Великобритании показали портрет женщины-викинга, погибшей на территории Норвегии более 1000 лет назад.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Презентация iPhone 11 и других новинок Apple: все подробности, фото и видео

Годовщина "битвы за Одесский медин": ради чего пожертвовали университетом со столетней историей

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: