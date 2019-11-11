Ученые выяснили, как выглядел первый человек на Земле: фото

Ученые из США, Великобритании и Германии реконструировали лицо одного из древнейших предков человека - афгарского австралопитека, именно его называют первым человеком на Земле.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, останки афгарского австралопитека были обнаружены в 2016 году в Эфиопии.

После реконструкции внешности предка человека выяснилось, что он больше похож на шимпанзе, о чем свидетельствуют большой нос и сильно выдающаяся вперед челюсть.

Ученый из Смитсоновского музея естественной истории Ричард Поттс заявил, что данная находка доказывает разнообразность родословной человека.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученым удалось воссоздать лицо мужчины, который жил около 1300 лет назад.

Кроме того, ученые из Великобритании показали портрет женщины-викинга, погибшей на территории Норвегии более 1000 лет назад.