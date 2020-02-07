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В Украине ударят серьезные морозы: прогноз погоды на 7 февраля

пятница, 07 февраля 2020, 06:20
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Фото: pixabay

В пятницу, 7 февраля, всю территорию Украины накроют небольшие морозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, дневная температура воздуха будет колебаться от -1 до - 5 градусов за Цельсием. На западе страны обещают -1...-4 градуса. Только во Львовской области будет 0...-2 днем. Ночью столбики термометров опустятся до -4...-8 градусов. Снег в Ивано-Франсковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

На востоке Украины синоптики также обещают осадки в виде снега (в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях). Температура воздуха составит -2...-5 градусов днем и -7...-10 ночью.

Кроме того, снег будет и на юге страны - в Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Там будет днем -3...+1 градус за Цельсием.

На остальной территории Украины синоптики прогнозируют -2...-4 градуса днем и -6...-9 градусов ночью. Будет солнечно, осадков не обещают.

В Киеве 7 февраля столбики термометров днем покажут -2...-4 градуса. Ночью отметка опустится до -6...-8 градусов. Снега не будет.

Как сообщал "Апостроф", аномально теплая зима 2019 года является закономерным явлением.

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