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Ученые нашли новое объяснение для появления эпидемии коронавируса в Китае

пятница, 07 февраля 2020, 20:27
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Коронавирус, который по состоянию на 7 января, убил 637 человек и уложил на больничную койку 31 161 больного, мог распространиться Китаем и миром через летучих мышей и уникальных панголинов.

Об этом сообщает Reuters.

Китайские исследователи заявили, что вспышка опасного коронавируса могла распространиться от летучих мышей к человеку через нелегальную торговлю панголинами. Эти животные являются единственными в мире чешуйчатыми млекопитающими, которые ценятся в Азии из-за мяса и лечебных свойств.

Исследования ученых показало, что последовательность геномов вирусов, найденных у панголинов, на 99 процентов идентичны пробам, которые взяли у пациентов с коронавирусом. Однако, профессор ветеринарной медицины в городском университете Гонконга Дирк Пфайффер отметил, что нужно время для окончательного подтверждения того, что именно панголины передали вирус.

Как информировал "Апостроф" ранее, медики выяснили новый способ передачи в Китае смертельно опасного коронавируса, от которого уже умерли 564 человека, в том числе 74 - за последние сутки, от матери к ребенку.

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