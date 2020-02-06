Врачи заявили про новый способ передачи коронавируса, зафиксированный в Ухане

Врачи выяснили новый способ передачи в Китае смертельно опасного коронавируса, от которого уже умерли 564 человека, в том числе 74 – за последние сутки, от матери к ребенку.

У одного из младенцев болезнь проявилась всего через сутки после рождения. По этой причине врачи не исключают, что вирус передался ему еще в утробе матери.

Первые случаи передачи коронавируса новорождённым обнаружили в очаге распространения - китайском городе Ухане. В частности, в местной детской больнице сообщили о двух зараженных младенцах, но случаи передачи у них могут оказаться разными.

У матери ребенка, рожденного 2 февраля, на момент госпитализации уже подтвердили наличие коронавируса. Сразу после появления на свет малыша тестировать было нельзя, поэтому все необходимые процедуры провели спустя 30 часов.

Анализ крови подтвердил, что ребёнок заражен, а другие тесты также показали легочную инфекцию, нарушение функций печени и сбивчивое дыхание. В больнице сообщили, что он находится под постоянным наблюдением, а все показатели остаются стабильными.

Со вторым ребенком была другой: его мать на момент родов, то есть 13 января, считалась здоровой. Но 22 января коронавирус выявили у женщины, которая ухаживала за ней до и после родов. В последующие дни симптомы болезни проявились и у матери, и у новорожденного. Кто из них заразился первым, пока неясно.

Подробнее о том, как возможный кризис из-за китайского коронавируса скажется на экономике Украины, читайте в материале "Апострофа": "Черный лебедь" коронавируса: приведет ли смертельная пандемия к мировому кризису.