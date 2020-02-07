Коронавирус продолжает убивать: свежие данные о жертвах болезни

По состоянию на 7 февраля в Китае число зараженных новым типом коронавируса составило 31 161 человек, 637 из них скончалось от осложнений, вызванных вирусом.

Как пишет местная пресса, за последние сутки здесь скончались 73 человека. Больше всего людей погибло в провинции Хубэй.

Также сообщается, что коронавирус диагностировали у 61 пассажира лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в японской Йокогаме. Изначально число зараженных здесь было в три раза меньшим.

Местные СМИ сообщают, что общее количество вылеченных от коронавируса составило 1153 человека.

Самым младшим зараженным пациентом оказался малыш, который появился на свет 1 февраля в городе Ухань от матери с коронавирусом.

Как сообщал "Апостроф",в аптечном киоске города Феодосии в оккупированном Россией Крыму предлагают не только профилактику, но и лечение смертельного коронавируса 2019-nCoV, который распространяется с Китая.