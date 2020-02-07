Выдворение Саакашвили из Украины: ГБР приняло важное решение в отношении пограничников

Пограничники, которые 12 февраля 2018 года задержали Михеила Саакашвили в киевском ресторане "Сулугуни", а затем выдворили его в Польшу, могут сесть в тюрьму за превышение служебных полномочий.

Об этом сообщили в ГБР.

Следователи центрального аппарата ГБР провели обыски на территории Одесской области и в Киеве и сообщили о подозрении в превышении власти бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы Украины. Следователи установили, что экс-руководитель Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины и бывший глава Отдельного отдела Администрации Государственной пограничной службы Украины, организовали незаконное задержание Михеила Саакашвили и его перемещение в Республику Польша в феврале 2018 года.

Если их вину докажут, пограничникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как информировал "Апостроф" ранее, после принудительного выдворения из Украины в Польшу Саакашвили оказался в центре внимания украинских и зарубежных СМИ. Теперь бывший президент Грузии на европейских просторах непрерывно критикует украинскую власть.