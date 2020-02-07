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Вылитый Гитлер: сети повеселило фото нового топ-чиновника Путина

пятница, 07 февраля 2020, 16:01
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В России новым заместителем председателя Госдумы назначен Алексей Гордеев, а в интернете его сравнили с Гитлером.

Об этом пишут пользователи социальных сетей.

Отмечают, что Алексей Гордеев был вице-премьером с мая 2018 года до отставки правительства Дмитрия Медведева в январе.

Однако в интернете высмеяли внешность российского политика. В частности, написали, что он очень похож на Гитлера

Как сообщал "Апостроф", Адольф Гитлер, который собирается руководить "Укрзализныцею" после заявления главы правительства Алексея Гончарука, и требует в помощницы проводницу Верку Сердючку - такая видеопародия на последние события в Давосе появилась в интернете.

За основу взяли кадры из исторической драмы "Бункер" (2004). На них нацистский фюрер Адольф Гитлер как раз слушает доклад своих помощников. Один из них сообщает, что Германия уже готова принять руководство "Укрзализныцей" и запустить электричку из Киева, которая будет следовать через Фастов на Сокаль, а затем - на Берлин.

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