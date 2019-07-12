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Найдите отличия: в сети сравнили "детские" фото из нацистской Германии и путинской России

пятница, 12 июля 2019, 02:38
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Российская Федерация и президент Владимир Путин переняли ряд традиций по воспитанию молодежи у Третьего Рейха и главы нацистской Германии Адольфа Гитлера, в частности, речь идет о выдаче семьям портретов "вождя" в качестве приза за спортивные достижения.

Соответствующие снимки опубликовал блогер "Конопляний Джмелик" у себя в Twitter-аккаунте.

На первом фото с восстановленными цветами изображены два чиновника в формах СС, которые поздравляют девочку с победой на соревновании и вручают ей картину с Гитлером, на втором и третьем – современные дети из России с родителями, которые были награждены фотографией Путина в рамке.

"1941, спортсменка получает приз портрет Адольфа Гитлера... и Федерация, наше время", - подписал фото блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее митрополит РПЦ заявил, что миллионы советских солдат, погибших во время Второй мировой войны, были "безбожниками" и поэтому не выжили.

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