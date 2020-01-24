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"Укрзализныця", Сердючка и Гитлер: появился мощный ролик про соглашение в Давосе

пятница, 24 января 2020, 11:16
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Адольф Гитлер, который собирается руководить "Укрзализныцею" после заявления главы правительства Алексея Гончарука, и требует в помощницы проводницу Верку Сердючку - такая видеопародия на последние события в Давосе появилась в интернете.

Ролик опубликовали на канале Ивана Марунича на видеохостинге YouTube.

За основу взяли кадры из исторической драмы "Бункер" (2004). На них нацистский фюрер Адольф Гитлер как раз слушает доклад своих помощников. Один из них сообщает, что Германия уже готова принять руководство "Укрзализныцей" и запустить электричку из Киева, которая будет следовать через Фастов на Сокаль, а затем - на Берлин. Фюреру нравится это предложение и он требует, чтобы на "Укрзализныце" с немцами работала опытная проводница Верка Сердючка. Ему отвечают, что эту роль играет мужчина Андрей Данилко. По сюжету Гитлер чуть не плачет, выгоняет толпу из своего кабинета в бункере и начинает свирепствовать перед ближайшим окружением. Кричит, что Гончарук обещал ему лучших специалистов, а Сердючка, без сомнения, лучшая проводница.

В ролике обыграли также политические моменты, которые в последнюю неделю вызвали наибольший резонанс в Украине. Так, Гитлер говорит, что железная дорога без Верки Сердючки - это такая же профанация, как и снимать видео вертикально (намек на то, что спикерка президента Юлия Мендель почти минуту снимала его речь в Давосе на гаджет в вертикальном положении). Затем фюрер приказывает привести к нему Мендель, но Гитлеру отвечают, что уже месяц не могут найти Богдана. Он свирепствует и называет заявления ближайшего окружения такой же ерундой, как и утверждение о том, что на 36 тысяч нельзя прожить (обыгрывание ситуации с министром Анной Новосад, которая заявила, что на зарплату в 36 тысяч не решится воспитывать ребенка, потому что этих денег не хватает).

Как писал "Апостроф" ранее, государственная компания "Укрзализныця" будет передана в управление немецком железнодорожном перевозчику Deutsche Bahn сроком на 10 лет. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он сообщил, что 22 января там же, в Давосе, между Deutsche Bahn и Министерством инфраструктуры Украины был подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании.

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