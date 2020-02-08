Хотела кого-нибудь убить: появились подробности о девушке, устроившей смертельную стрельбу в Полтаве

18-летняя девушка, которая 7 февраля в Полтаве застрелила из пистолета инструктора тира, давно делилась со своим парнем желанием кого-то убить.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на интернет-издание "Полтавщина".

Девушка жила в Днепре. За полтора месяца до убийства переехали в Полтаву, чтобы жить вместе с парнем, с которым познакомилась в сети. Тот рассказал следователям, что его подруга была эмоциональной, делилась своим желанием кого-то убить, рассказала, что хотела поехать в зону ООС, но ее не взяли в армию. Девушка ловко стреляла и это занятие ей нравилось.

Накануне убийства у пары украли машину для татуажа и они были вынуждены вызвать полицию. Девушка приревновала парня к женщине-следователя, устроила скандал, а потом поехала в тир, чтобы пострелять и успокоить нервы. Она приехала в тире "Объект 7,62", в котором бывала и раньше. Стреляла из пистолета Glock, автомата АК-74 и пистолета Марголина.

Именно из пистолета она выстрелила в голову и в туловище инструктору 64-летнему Игорю Смолянинову. Другой инструктор хотел ее остановить, тогда она перевелаоружие на него, потом на себя, потом снова на мужчину и наконец приложила ствол к своему виску. Прибывших на место преступления правоохранителей, поразило поведение подозреваемой: она была абсолютно спокойной.

Как писал "Апсотроф" ранее, в сибирском городе Омск (РФ) девятиклассница убила свою 43-летнюю мать, когда та застала ее в постели с любовником.