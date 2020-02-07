В Полтаве девушка совершила убийство инструктора в тире: фото и видео с места

7 февраля в 13:00 в Полтаве 18-летняя девушка застрелила инструктора по стрельбе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Девушка пришла в тир "Объект 7.62" по ул. Филиппа Орлика чтобы поупражняться в стрельбе. Сделала несколько выстрелов по мишеням из пистолета Марголина, а затем выстрелил 64-летнему инструктору в голову. От полученных травм мужчина скончался на месте. Девушка пыталась выстрелить и в напарника убитого, но ей помешали посетители.

На место инцидента вызвали полицию. Правоохранители задержали подозреваемую. Следователи уже установили, что сама девушка из Днепра, а в Полтаву приехала полтора месяца назад к своему парню. В день убийства они поссорились и девушка, очевидно, поехала в тир снять напряжение.

Почему стреляла в мужчин - не объяснила. Местные корреспонденты говорят, что задержанная могла иметь проблемы с психикой - ее мать уже давно находится на лечении в психиатрическом стационаре. За содеянное 18-летней жительнице Днепра грозит от 7-ми до 15-ти лет лишения свободы.

Как писал "Апостроф" ранее, в январе в Дублине (Ирландия) убийца расчленил школьника, сделав таким образом предупреждения.