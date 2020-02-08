Лично бил и пытал: в адрес освобожденного экс-пленника боевиков выдвинули громкие обвинения

Евгений Бражников, которого освободили во время обмена пленными между Украиной и боевиками ДНР в декабре 2019 года, лично пытал журналиста Станислава Асеева и других украинцев, которые были заложниками боевиков.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Тиждень.ua.

"Евгений Бражников, которого вместе со мной освободили по обмену, занимался этим (пыткам -"Апостроф") несколько лет. Причем часто действовал по собственному усмотрению, без каких-либо приказов. Просто находясь в камере, они били и унижали людей, поэтому что им это было в кайф.

Алексей Кусков, который также занимался этим, был освобожден по обмену в 2017 году. Он сейчас свободно живет в Киеве. И Бражников, и Кусков били меня лично. Последний в ноябре 2017 года отбил мне почку. Они ворвались в нашу камеру посреди ночи и переломали всех ", - рассказал освобожденный журналист.

Асеев добавил, что, когда автобус с освобожденными пленниками боевиков заехал на подконтрольную Украине территорию, бывшие сокамерники Бражникова, над которыми он издевался, начали его бить. Самосуд прекратило только вмешательство военных.

О преступлениях Бражникова журналист Станислав Асеев рассказал лично президенту Украины. Владимир Зеленский пообещал, что этим займется СБУ.

Как писал "Апостроф" ранее, журналист и блогер Станислав Асеев, экс-пленник боевиков так называемой ДНР, рассказал о пытках, которым подвергались заключенные в "Изоляции", бывшем донецком арт-центре, который в оккупации превратили в концлагерь.