В маршрутке Днепра произошел конфликт из-за ветерана АТО, потерявшего ногу на Донбассе: видео

В Днепре из-за ветерана АТО вспыхнул скандал в одной из маршруток.

Об этом сообщает "Реальный Левобережный" в Facebook.

"Утро в 136 маршруте. Ситуация практически дошла до драки. Всё началось с того, что водитель резко отреагировал на предоставленное пассажиром удостоверение УБД. Как выяснилось он инвалид, у него нет одной ноги", - говорится в сообщении.

За ветерана АТО вступилась девушка, и в маршрутке начался конфликт.

"Я за АТОшника тебе рот до ушей разорву. У меня отец там свою жизнь оставил. Ты знаешь, сколько у меня там друзей погибло?", - слышно на видео.

Девушка начала ссориться с водителем, пассажиры пытались их успокоить, но не получалось.

Ранее "Апостроф" сообщал, что конфликт народного депутата из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы с ветераном АТО, который закончился дракою в одном из ресторанов Киева, стал поводом для шуток в сети.