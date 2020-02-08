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В Украине заявили о нововведении при выдаче паспортов

суббота, 08 февраля 2020, 10:30
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В Украине упростят услугу получения ID-паспорта и идентификационного кода.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

14-летние граждане будут получать паспорт и идентификационный код одновременно. Все эти персональные данные будут содержаться на ID-карте. Нужно только лично обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы или Центра предоставления административных услуг по месту жительства (ЦНАП).

Оформить данную услугу нужно будет не позднее чем через месяц после достижения 14 лет. Паспорт и ИНН можно будет получить не позднее чем через 20 рабочих дней.

Также отмечают, что эта услуга бесплатна для всех, кто получает паспорт гражданина Украины впервые.

Согласно с нововведение, отдельный документ ИНН не обязателен. Однако его можно будет получить при желании.

Как сообщал "Апостроф", в Украине заработало мобильное приложение "Дія", позволяющее оцифровать множество важных документов.

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