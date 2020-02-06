RU  UA  EN

четверг, 6 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.45
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Эпоха диджитализации: как в Украине запустили "государство в смартфоне"

Заработало мобильное приложение "Дія", позволяющее оцифровать множество важных документов

Артур Гор четверг, 6 февраля 2020, 19:08
читати статтю українською
Заработало мобильное приложение "Дія", позволяющее оцифровать множество важных документов Фото: president.gov.ua

Украина сделала первый шаг к реализации концепции "государство в смартфоне". Президент Владимир Зеленский, члены правительства и разработчики, 6 февраля, представили мобильное приложение "Дія", которое позволит оцифровать множество документов и государственных услуг, сделав жизнь украинцев проще. Как работает приложение, и какие проблемы с ним возникли в первый же день выхода на рынок, разбирался "Апостроф".

Как стать пользователем

Это очень просто. Пользователи iOS могут скачать приложение в App Store, а пользователи операционной системы Android - в Playмаркете. Однако есть небольшой нюанс: если в одном из этих магазинов, в настройках, пользователем установлена какая-либо другая страна, кроме Украины, то приложение работать не будет. Оно даже не скачается.

После загрузки приложения, потребуется авторизация через BankID – систему верификации граждан через украинские банки для предоставления административных услуг по интернету. Но и здесь ничего сложного: приложение предложит клиенту на выбор 12 банков. Кликаете по иконке вашего банка и автоматически регистрируетесь в приложении.

Правда, спустя пару часов после презентации приложения, зарегистрироваться было проблематично. Разработчики оправдывались – всему виной нагрузка на систему, а также тысячи желающих, которые бросились устанавливать приложение в свои смартфоны.

А что же делать, если вашего банка нет среди предложенных в меню и авторизоваться не удается? Выхода два: или быстренько стать клиентом банка, с которым "Дія" "дружит", или… просто ждать (день, два, месяц), когда ваш банк появится.

После авторизации, приложение предложит пользователю придумать четырехзначный цифровой пароль, который будет запрашиваться каждый раз при входе в систему, так что теоретически данные будут в безопасности. Но! Если вы придумали пароль, а потом его забыли, пройти авторизацию через BankID придется заново.

Алексей Гончарук на презентации приложенияФото: kmu.gov.ua

Скачали? Авторизовались? Придумали пароль? Поздравляем, вы в системе!

А что здесь есть?

Пока мало что. Только водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Эти документы подтягиваются в приложение автоматически из базы МВД и создается их цифровой образ.

Однако в первый же день работы приложения у пользователей возникали проблемы: в цифровом образе была только часть данных, документы требовали дополнительной верификации, а в водительском удостоверении отсутствовало фото владельца. Это означает, что для создания полноценного цифрового образа в приложении, данных в реестре МВД недостаточно.

По словам разработчиков, все эти проблемы "лечатся" вот тут – e-driver.hsc.gov.ua, в электронном кабинете водителя, где все документы можно верифицировать онлайн, заполнив пробелы.

Но, в первый день работы приложения, электронный кабинет водителя "лежал". Причина все та же – нагрузка на сервер.

Впрочем, если юзер оказался в числе тех счастливчиков, кому система создала полноценные цифровые образы документов, то ими можно было пользоваться уже в самый первый день.

Как пользоваться?

Работает это следующим образом. Допустим, водителя останавливает сотрудник полиции и требует предъявить документы. Водитель достает смартфон, открывает приложение "Дія", находит в нем цифровой образ нужного документа, кликает на него и на экран смартфона выводится уникальный графический код, который является действительным ровно три минуты. Этот код с помощью ридера считывает полицейский и идентифицирует водителя автомобиля.

Теоретически, цифрового образа прав полицейскому должно быть достаточно и требовать сам документ коп не имеет полномочий. Иначе какой смысл в электронных правах, если все равно нужно возить с собой сами документы? Под это дело даже приняли специальное постановление Кабмина, и, если патрульный вдруг скажет: "Какая такая "Дія"?", в правительстве советуют звонить на "горячую" линию МВД, чтобы разобраться с недиджитализированным старообрядцем в погонах.

Сотрудники полицииФото: unian

Но! Для создания графического кода смартфон водителя должен быть подключен к интернету, чтобы полицейский смог в режиме реального времени сверить информацию цифрового образа документа с информацией в системе МВД. Тогда и планшет копа, при помощи которого он будет считывать информацию, также должен быть подключен к сети.

Соответственно, если кто-то из участников окажется в зоне, где покрытие интернетом оставляет желать лучшего, то нужно будет доставать права. Впрочем, если невозможность электронной проверки документов произошла по вине полицейского, то разработчики советуют передать номер его жетона в службу поддержки приложения, чтобы "исправить ситуацию". Но опять же, пока ситуация будет "исправляться", вряд ли полицейский отпустит водителя без идентификации личности, а значит, права все-таки придется показать.

Что здесь будет еще?

До конца года разработчики планируют впихнуть в приложение около 50 государственных услуг. На очереди цифровые образы автогражданки, студенческого билета и, конечно же, паспорта.

Кроме того, появится возможность оплачивать штрафы за нарушение ПДД, оформлять помощь при рождении ребенка, а также совершать банковские операции.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Полтысячи жертв и "ад" на лайнере: как коронавирус из Китая продолжает убивать

Число жертв коронавируса растет, его фиксируют в разных странах. Есть фото и видео

Окей, гугл: что будет, если Украина введет налог на Facebook

Верховная Рада предложила ввести 20% НДС на соцсети и поисковые системы, однако не просчитала всех последствий этого шага

В Украину идет лютая зима: будут снегопады и сильный мороз

В Украине изменится погода - после весенне-осенней погоды вернется зима: со снегопадами и лютым морозом

Новости

6 февраля

19:02
"Джокер" слил переписку с Нефедовым, посетившим "порно-шоу" в Киеве
18:39
Рейсовый автобус попал в смертельное ДТП на Донбассе: видео и жуткие подробности
17:30
Адвокат волонтерки Звиробий сделал важное заявление после ее визита в ГБР
17:30
Телеканал "1+1" попал в языковой скандал: в сети волна гнева
17:26
Украинский фотограф устроила стильную фотосессию для знаменитой мамы Илона Маска
17:05
Зарабатывает, сидя в Раде: появились фото интересной переписки "слуги народа"
Все новости

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
В Борисполе встретили узников России
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: