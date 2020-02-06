Эпоха диджитализации: как в Украине запустили "государство в смартфоне"

Украина сделала первый шаг к реализации концепции "государство в смартфоне". Президент Владимир Зеленский, члены правительства и разработчики, 6 февраля, представили мобильное приложение "Дія", которое позволит оцифровать множество документов и государственных услуг, сделав жизнь украинцев проще. Как работает приложение, и какие проблемы с ним возникли в первый же день выхода на рынок, разбирался "Апостроф".

Как стать пользователем

Это очень просто. Пользователи iOS могут скачать приложение в App Store, а пользователи операционной системы Android - в Playмаркете. Однако есть небольшой нюанс: если в одном из этих магазинов, в настройках, пользователем установлена какая-либо другая страна, кроме Украины, то приложение работать не будет. Оно даже не скачается.

После загрузки приложения, потребуется авторизация через BankID – систему верификации граждан через украинские банки для предоставления административных услуг по интернету. Но и здесь ничего сложного: приложение предложит клиенту на выбор 12 банков. Кликаете по иконке вашего банка и автоматически регистрируетесь в приложении.

Правда, спустя пару часов после презентации приложения, зарегистрироваться было проблематично. Разработчики оправдывались – всему виной нагрузка на систему, а также тысячи желающих, которые бросились устанавливать приложение в свои смартфоны.

А что же делать, если вашего банка нет среди предложенных в меню и авторизоваться не удается? Выхода два: или быстренько стать клиентом банка, с которым "Дія" "дружит", или… просто ждать (день, два, месяц), когда ваш банк появится.

После авторизации, приложение предложит пользователю придумать четырехзначный цифровой пароль, который будет запрашиваться каждый раз при входе в систему, так что теоретически данные будут в безопасности. Но! Если вы придумали пароль, а потом его забыли, пройти авторизацию через BankID придется заново.

Алексей Гончарук на презентации приложенияФото: kmu.gov.ua

Скачали? Авторизовались? Придумали пароль? Поздравляем, вы в системе!

А что здесь есть?

Пока мало что. Только водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Эти документы подтягиваются в приложение автоматически из базы МВД и создается их цифровой образ.

Однако в первый же день работы приложения у пользователей возникали проблемы: в цифровом образе была только часть данных, документы требовали дополнительной верификации, а в водительском удостоверении отсутствовало фото владельца. Это означает, что для создания полноценного цифрового образа в приложении, данных в реестре МВД недостаточно.

По словам разработчиков, все эти проблемы "лечатся" вот тут – e-driver.hsc.gov.ua, в электронном кабинете водителя, где все документы можно верифицировать онлайн, заполнив пробелы.

Но, в первый день работы приложения, электронный кабинет водителя "лежал". Причина все та же – нагрузка на сервер.

Впрочем, если юзер оказался в числе тех счастливчиков, кому система создала полноценные цифровые образы документов, то ими можно было пользоваться уже в самый первый день.

Как пользоваться?

Работает это следующим образом. Допустим, водителя останавливает сотрудник полиции и требует предъявить документы. Водитель достает смартфон, открывает приложение "Дія", находит в нем цифровой образ нужного документа, кликает на него и на экран смартфона выводится уникальный графический код, который является действительным ровно три минуты. Этот код с помощью ридера считывает полицейский и идентифицирует водителя автомобиля.

Теоретически, цифрового образа прав полицейскому должно быть достаточно и требовать сам документ коп не имеет полномочий. Иначе какой смысл в электронных правах, если все равно нужно возить с собой сами документы? Под это дело даже приняли специальное постановление Кабмина, и, если патрульный вдруг скажет: "Какая такая "Дія"?", в правительстве советуют звонить на "горячую" линию МВД, чтобы разобраться с недиджитализированным старообрядцем в погонах.

Сотрудники полицииФото: unian

Но! Для создания графического кода смартфон водителя должен быть подключен к интернету, чтобы полицейский смог в режиме реального времени сверить информацию цифрового образа документа с информацией в системе МВД. Тогда и планшет копа, при помощи которого он будет считывать информацию, также должен быть подключен к сети.

Соответственно, если кто-то из участников окажется в зоне, где покрытие интернетом оставляет желать лучшего, то нужно будет доставать права. Впрочем, если невозможность электронной проверки документов произошла по вине полицейского, то разработчики советуют передать номер его жетона в службу поддержки приложения, чтобы "исправить ситуацию". Но опять же, пока ситуация будет "исправляться", вряд ли полицейский отпустит водителя без идентификации личности, а значит, права все-таки придется показать.

Что здесь будет еще?

До конца года разработчики планируют впихнуть в приложение около 50 государственных услуг. На очереди цифровые образы автогражданки, студенческого билета и, конечно же, паспорта.

Кроме того, появится возможность оплачивать штрафы за нарушение ПДД, оформлять помощь при рождении ребенка, а также совершать банковские операции.