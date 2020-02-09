Мокрый снег и сильный ветер: украинцев предупредили об опасном "сюрпризе"

Спасатели предупредили украинцев об ухудшении погодных условий в понедельник, 10 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 10 февраля ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях сильный ветер 25- 30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области, в понедельник, 10 февраля, прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, отмечают, что там I уровень опасности - желтый.

Подробнее о том, что происходит с погодой и климатом на планете и как в связи с этим будет меняться ситуация в Украине, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.