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Мокрый снег и сильный ветер: украинцев предупредили об опасном "сюрпризе"

воскресенье, 09 февраля 2020, 19:09
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Фото: glavred.info

Спасатели предупредили украинцев об ухудшении погодных условий в понедельник, 10 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 10 февраля ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях сильный ветер 25- 30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области, в понедельник, 10 февраля, прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, отмечают, что там I уровень опасности - желтый.

Подробнее о том, что происходит с погодой и климатом на планете и как в связи с этим будет меняться ситуация в Украине, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.

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