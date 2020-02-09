Отправляют на ремонт: появились видео и подробности о судьбе возвращенных Россией кораблей

Украинские корабли "Никополь", "Яны Капу" и "Бердянск", которые в прошлом году Россия передала Украине, вскоре отремонтируют.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Известно, что катер "Никополь" и буксир "Яны Капу" уже на следующей неделе будут отправлены на завод, а катер "Бердянск", станет на ремонт несколько позже.

Напомним, что 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

7 сентября 2019 года украинских моряков вернули на родину в рамках масштабного обмена пленными между Украиной и Россией.

А 18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря возле Керчи, МБАКы "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решение Международного трибунала по морскому праву.

20 ноября они прибыли на базу ВМС ВС Украины в Очаков. Захваченные суда пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии. К этому времени их не восстанавливали в связи со следственными действиями и проведением баллистической экспертизы.

Больше о состоянии украинских кораблей читайте в материале "Апострофа" - Это не корабли, а металлические болванки: что Россия сделала с захваченными у Украины боевыми катерами.