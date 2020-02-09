RU  UA  EN

воскресенье, 9 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

9 февраля

22:49
Отправляют на ремонт: появились видео и подробности о судьбе возвращенных Россией кораблей
22:28
Звезда громкого развода Владимир Остапчук вдруг появился на шоу Голос країни-10 - кто нажал на кнопки
22:05
Стало известно о неожиданном решении по леснику, которому звонил Зеленский
21:30
Сняли с корабля: новые подробности о судьбе украинца, заразившегося коронавирусом на борту лайнера у берегов Японии
20:57
Обложили минами и ранили бойца: стало известно о свежей провокации боевиков на Донбассе
19:22
Церемония вручения премий Оскар-2020: где и когда смотреть в Украине
19:09
Мокрый снег и сильный ветер: украинцев предупредили об опасном "сюрпризе"
18:30
В Харькове загорелась жилая многоэтажка, есть пострадавшие, первые фото и видео с места
17:50
Будут охранять круглосуточно: полиция пошла на крайние меры из-за стрельбы в Мукачево
17:22
Первый украинец заразился китайским коронавирусом: что известно
17:14
Травма головы: появились тревожные данные о состоянии копа, избитого под Киевом
16:56
Девушка похудела на 37 кг, чтобы победить эпилепсию и сонливость - вот ее история
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Отправляют на ремонт: появились видео и подробности о судьбе возвращенных Россией кораблей

воскресенье, 09 февраля 2020, 22:49
переглянути новину українською

Украинские корабли "Никополь", "Яны Капу" и "Бердянск", которые в прошлом году Россия передала Украине, вскоре отремонтируют.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Известно, что катер "Никополь" и буксир "Яны Капу" уже на следующей неделе будут отправлены на завод, а катер "Бердянск", станет на ремонт несколько позже.

Напомним, что 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

7 сентября 2019 года украинских моряков вернули на родину в рамках масштабного обмена пленными между Украиной и Россией.

А 18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря возле Керчи, МБАКы "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решение Международного трибунала по морскому праву.

20 ноября они прибыли на базу ВМС ВС Украины в Очаков. Захваченные суда пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии. К этому времени их не восстанавливали в связи со следственными действиями и проведением баллистической экспертизы.

Больше о состоянии украинских кораблей читайте в материале "Апострофа" - Это не корабли, а металлические болванки: что Россия сделала с захваченными у Украины боевыми катерами.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Меня арестовали с криками "Слава Украине" - экс-пленник ДНР рассказал, как готовил переворот под носом у Захарченко

На выходных в Украине будет контрастная погода: восток заморозит больше всех

Плацдарм или "котел": пять лет назад началась битва под Дебальцево

Пик эпидемии впереди: как коронавирус помогает в борьбе с гриппом

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: