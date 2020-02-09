Первый украинец заразился китайским коронавирусом: что известно

У одного из граждан Украины, которые находятся на карантине на борту круизного судна Diamond Princess, подтвердили заражение новым китайским коронавирусом.

Об этом сообщает журналист Василий Головин со ссылкой на Минздрав Японии.

Среди заболевших, кроме одного украинца, четыре гражданина Филиппин и один житель Гонконга с гражданством США. По последней информации, все они являются членами экипажа судна. Больные были эвакуированы с корабля и госпитализированы.

Всего на борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек (по меньшей мере 25 украинских граждан) из более 50 стран.

Судно задержали 4 февраля в порту Иокогама и на следующий день отправили на карантин.

Корабль отправился в круиз 20 января, но вернулся в гавань после того, как в Гонконге на берег сошел мужчина, у которого был диагностирован коронавирус.

Число заразившихся на круизном лайнере, по данным на 9 февраля, достигло 70 человек.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Полтысячи жертв и "ад" на лайнере: как коронавирус из Китая продолжает убивать.