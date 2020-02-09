Сказочные пейзажи и спокойствие: опубликованы яркие фото украинских Карпат

В украинских Карпатах в феврале царит настоящая зимняя сказка - заснеженные склоны и безветренная погода радуют туристов спокойствием.

Свежие снимки из гор обнародовал на своей странице в Facebook Вадим Арнаут.

"Зимние Карпаты - прекрасное лекарство", - отметил он в подписи к фото.

Стоит отметить, что ранее в Украинском гидрометцентре заявили, что высота снежного покрова в Карпатах местами превышает 1 метр.

На снеголавинной станции Пожежевская зафиксирована высота снежного покрова 67-125 сантиметров. Температура воздуха достигает -6 градусов.

Кроме того, от 20 до 70 сантиметров снега выпало в районе снеголавинной станции Плай.

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Как сообщал "Апостроф", 9 февраля в Украину снова придет потепление и солнечная погода.