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Сняли с корабля: новые подробности о судьбе украинца, заразившегося коронавирусом на борту лайнера у берегов Японии

воскресенье, 09 февраля 2020, 21:30
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Украинца, у которого на борту Diamond Princess обнаружили коронавирус сняли с лайнера и перевезли в японскую больницу столичного региона.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В больнице он будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

Государственная пограничная служба Украины имеет список фамилий всех 25 граждан Украины, находящихся на лайнере Diamond Princess. По возвращению их в Украину за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение. Дата возвращения их в Украину еще не определена.

Отметим, что среди подтвержденных случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV на лайнере по состоянию на воскресенье, 9 февраля, есть граждане следующих государств: Японии - 28 человек, США - 14, Австралии - 7, Канады - 7, Гонконг - 3, Китая - 2 , Новой Зеландии - 1, Филиппин - 5, Аргентины - 1, Великобритании - 1 и Украины - 1.

Подробнее об этой ситуации читайте в материале "Апострофа": Полтысячи жертв и "ад" на лайнере: как коронавирус из Китая продолжает убивать.

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