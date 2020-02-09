Трамп принял жесткое решение по офицеру, отказавшемуся от престижной должности в Украине

Президент США Дональд Трамп уволил подполковника Александра Виндмана, члена Совета национальной безопасности, который был одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте.

О своем решении Трамп написал в Twitter.

Он назвал Виндмана "недисциплинированным" и обвинил его в предоставлении неправильной информации о телефонных переговорах президента США. Вместе с этим Трамп в очередной раз назвал "фейковыми" новости о своей предвзятости по отношению к Виндману.

"В фейковых новостях CNN и MSDNC продолжают говорить про подполковника Виндмана так, будто я должен думать только о том, насколько он прекрасен. На самом деле я его не знаю, никогда не разговаривал с ним и не встречался с ним. Но он был очень недисциплинированным, неправильно сообщал о содержании моих "идеальных" звонков", – написал глава Белого дома.

"Он также получил плохую рекомендацию от своего руководителя, который также сообщил, что у Виндмана были проблемы с подчинением и утечкой информации", - добавил президент США.

Напомним, Виндман родился в советском Киеве и эмигрировал в США вместе с семьей в трехлетнем возрасте. В 1998 году Александр окончил Государственный университет Нью-Йорка в Бингемтоне. После его окончания решил делать военную карьеру и поступил на службу в армию. Первое офицерское звание получил в 1999 году, когда проходил службу в Южной Корее и Германии. В 2003 году в звании капитана отправился в Ирак. Через месяц получил тяжелое ранение при подрыве на самодельной бомбе. Награжден орденом "Пурпурное сердце".

С 2008 года работал в военных атташатах посольств США в Киеве и в Москве, является офицером Сухопутных сил США и специализируется на Евразии. Он получил диплом магистра Гарвардского университета по России, Восточной Европе и Центральной Азии. Свободно владеет украинским и русским языками.

Как ранее сообщал "Апостроф", на слушаниях по импичменту подполковник Александр Виндман заявил, что ему якобы трижды предлагали стать министром обороны Украины.