RU  UA  EN

пятница, 7 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

7 февраля

23:51
Мрак и разруха: в сети показали красноречивое фото застывшего в снегу Иловайска
23:20
Генетики приоткрыли тайну рождения человека
21:45
Дежурят спецназ и Нацгвардия: новые подробности и фото с места стрельбы в Мукачево
21:17
Прокуратура взялась за дело погибшего в киевской больнице 2-летнего ребенка
20:27
Ученые нашли новое объяснение для появления эпидемии коронавируса в Китае
19:52
Под Тернополем произошла серьезная авария с пассажирским автобусом, фото
19:14
В Полтаве девушка совершила убийство инструктора в тире: фото и видео с места
19:08
9 аксессуаров, которые сделают твой весенний гардероб еще более стильным
18:01
Нужен специалист от лавры: в сети бурно отреагировали на фото "героя парковки" на евробляхе в Киеве
17:50
Последняя незамужняя внучка Елизаветы II выходит замуж - в Букингемском дворце назвали дату
17:36
"Не будь Ткаченко, уважай старших": в соцсетях возмутились хамству депутата "Слуги народа"
17:28
Под Ровно грабители-убийцы устроили резню и напали на онкобольного: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Трамп готовит "подножку" офицеру, отказавшемуся от важной должности в Украине

пятница, 07 февраля 2020, 22:35
переглянути новину українською

В Белом доме планируют уволить подполковника Александра Виндмана, который ранее заявлял о предложении от руководства Украины стать министром обороны, после того, как он свидетельствовал в расследовании импичмента президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg.

Белый дом хочет позиционировать этот шаг как часть более широких усилий по уменьшению внешнеполитической бюрократии, сказали два человека, знакомых с этим вопросом.

Кроме того, Белый дом намерен преподнести любые отставки как часть сокращения штата, а не как месть, по мнению собеседников.

При этом, три человека, знакомые с этим вопросом на условиях анонимности подтвердили, что некоторые чиновники после увольнения, в том числе и Виндман, который на данный момент занимает кресло в Совете национальной безопасности, будут переназначены на другие должности из-за того, что они воспринимаются как нелояльные президенту.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны подробности из биографии Виндмана, который, как оказалось, родился в Киеве.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Новый удар по Трампу: почему Парнас предал хозяина Белого дома

Импичмент Трампа не ослабил позиции Украины в США - представитель Конгресса Украинцев при ООН

Украина в центре импичмента Трампа: как выйти из американского скандала без потерь

Трампу наверняка объявят импичмент, но есть варианты - американский политолог

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: