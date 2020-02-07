Трамп готовит "подножку" офицеру, отказавшемуся от важной должности в Украине

В Белом доме планируют уволить подполковника Александра Виндмана, который ранее заявлял о предложении от руководства Украины стать министром обороны, после того, как он свидетельствовал в расследовании импичмента президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg.

Белый дом хочет позиционировать этот шаг как часть более широких усилий по уменьшению внешнеполитической бюрократии, сказали два человека, знакомых с этим вопросом.

Кроме того, Белый дом намерен преподнести любые отставки как часть сокращения штата, а не как месть, по мнению собеседников.

При этом, три человека, знакомые с этим вопросом на условиях анонимности подтвердили, что некоторые чиновники после увольнения, в том числе и Виндман, который на данный момент занимает кресло в Совете национальной безопасности, будут переназначены на другие должности из-за того, что они воспринимаются как нелояльные президенту.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны подробности из биографии Виндмана, который, как оказалось, родился в Киеве.