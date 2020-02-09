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В Одессе женщина с маленьким ребенком посреди дороги провалилась в огромную яму, фото

воскресенье, 09 февраля 2020, 16:23
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В Киевском районе Одессы женщина с коляской провалилась в яму на тротуаре глубиной около трех метров, провал не был огражден.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Факты".

Несчастье с одесситкой Натальей приключилось на пересечении Люстдорфской дороги и улицы Александра Невского.

"В районе супермаркета "Вузовский", возле въезда в автоцентр Toyota, я пыталась проехать с коляской и маленьким ребенком. Поняв, что из-за огромной лужи здесь мне никак не пробраться, решила развернуть коляску. Немного попятилась и… упала в яму", - рассказала потерпевшая.

Женщина с трудом выбралась из западни и обнаружила, что яма, в которую она провалилась, была глубиной до трех метров, а внизу – бурлила вода. К счастью, потерпевшая зацепилась за трубу и не упала на дно.

После этого инцидента охранники автоцентра вызвали аварийные службы, но на место происшествия так никто и не приехал. Провал тем временем оградили бело-красной ленточкой.

Как сообщал "Апостроф", в селе Угринов возле Ивано-Франковска во время выполнения земляных работ погиб ветеран АТО Андрей Пришляк.

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