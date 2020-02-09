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В Умани жестко проучили водителя маршрутки, обидевшего детей погибшего бойца АТО, фото

воскресенье, 09 февраля 2020, 14:29
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Водителю маршрутки в Умани (Черкасская область), который высадил детей погибшего на Донбассе бойца АТО Дмитрия Пожарского, местные активисты устроили поездку на кладбище.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице блогер и общественный деятель Назар Приходько.

В городе Умане проучили водителя маршрутного автобуса, который отказался бесплатно перевозить детей погибшего на фронте участника боевых действий Дмитрия Пожарского,

"Неравнодушные граждане не остались в стороне и устроили горе-водителю "экскурсию" на кладбище, где лежит павший Воин. Водитель раскаялся", - сообщает блогер и подчеркивает, что это был "правильный воспитательный момент".

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве в ночь на 19 января зверски убили мужчину, который перед смертью успел зайти в кафе и попросить о помощи. Выяснилось, что погибшим был ветеран боевых действий на востоке Украины.

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