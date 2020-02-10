Зараженных коронавирусом украинцев увезли из круизного лайнера: куда они попали

В понедельник, 10 февраля, результаты исследований подтвердили заражение коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess у 135 человек, среди которых - двое граждан Украины. Обеих украинцев госпитализировали в японскую больницу столичного региона.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В больнице они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

"Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии проводит второй раунд отбора образцов среди пассажиров и членов экипажа, которые тесно контактировали с вновь открывшимися заболевшими лицами и теми, у кого возникли характерные симптомы", - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, что на этом круизном лайнере находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа. С 4 февраля судно находится на карантине продолжительностью 14 дней, во время которого осуществляются лабораторные исследования для пассажиров и экипажа.

Как сообщал "Апостроф", жертвами смертельного коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого началась в конце декабря минувшего года в Китае, стали уже 910 человек.