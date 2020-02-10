Момент смертельного столкновения катеров в Таиланде попал на видео

Момент столкновения двух катеров в Таиланде, в результате которого погибло двое детей, десятки человек пострадали, зафиксировали на видео.

Соответствующий ролик обнародовал Telegrаm-канал Mash.

По предварительным данным, двое погибших - 12-летний мальчик и 6-летняя девочка из России.

Известно, что катер должен был забирать туристов у пристани, когда столкнулся с другим судном с пассажирами.

Заведующий консульским отделом российской дипмиссии Владимир Пронин заявил, что на одном катере был только тайский экипаж, на втором - 39 российских туристов. В больницы доставили 21 россиянина и трех гражданин Таиланда. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время устанавливаются все подробности трагедии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Таиланде военный открыл огонь по людям в торговом центре.