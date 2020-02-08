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В Таиланде военный расстрелял в торговом центре 12 человек: фото и видео бойни

суббота, 08 февраля 2020, 15:18

В третьем по величине городе Накхон Ратчасима Таиланда военный открыл огонь по людям в торговом центре.

Об этом сообщают местные СМИ.

В результате инцидента погибли 12 человек, еще десятки ранены.

На видео, которое сняли очевидцы, слышно, что стрельба ведётся очередями.

Солдат расстреливал посетителей торгового центра, а затем захватил там заложников.

Это фото распространяют тайские информагентства. Предположительно, на нём изображен открывший огонь по людям военный.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в хорватском городе Сплит на улице были убиты трое мужчин: по информации местных медиа, они были наркоторговцами, которых застрелил 26-летний моряк в ответ на угрозы в адрес себя и своего брата.

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