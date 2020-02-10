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Привезут под Киев: раскрыты детали эвакуации украинцев из зараженного коронавирусом города

понедельник, 10 февраля 2020, 18:20
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Украинцев, которые будут эвакуированы из провинции Хубэй в Китае, перевезут в санатории в Киевской области и будут содержать там на карантине 14 дней.

Об этом рассказал и.о. гендиректора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин.

"Определены два учреждения закрытого типа. Это не больницы, это учреждения санаторного типа", - сказал он.

Чиновник Минздрава отметил, что 51 человек подписали согласие на эвакуацию и перевозку в санаторий под карантином. Специалисты в данный момент обсуждают технические и логистические детали перевозки украинцев. Известно, что эвакуированным выдадут маски, а экипажу самолета – костюмы спецзащиты, также с ними будут два врача. В то же время отказать в полете могут тем, кто отказывается от специальных диагностических процедур.

"Ни в какие капсулы эти люди помещаться не будут. Транспортные средства будут дезинфицированы в обычном режиме. Человеку может быть отказано в вылете, если он не дает согласия на проведение противоэпидемических или профилактических мероприятий. Это является механизмом влияния на тех лиц, которые планируют эвакуацию в Украину", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", по данным на 31 января в Китае, где впервые зафиксировали смертельно опасный коронавирус, находились 93 украинца.

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