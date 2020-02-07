Эвакуироваться хотят не все: названо точное количество украинцев в зараженном коронавирусом Китае

В китайском городе Ухань, откуда начал свое шествие по планете убийственный коронавирус, лишь 50 украинцев хотят эвакуироваться, хотя правительство Китая дало на это предварительное согласие.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНИАН.

Сейчас в Ухане находятся 75 украинца. Две украинки сейчас находятся в городе Сянъян, одна гражданка Украины - в городе Сяогань, трое граждан находятся в городе Ичан, двое гражданок - в городе Цзинчжоу и один гражданин проживает в городском округе Чжунсянь, город Цзинмэнь. Эвакуироваться изъявили желание только 50 человек.

В то же время, на консульском учете Посольства Украины в КНР, а также генеральных консульств Украины в Шанхае и Гуанчжоу находятся 592 гражданина Украины. По официальным данным китайской стороны, в Китае проживают 4,803 тысячи украинских граждан.

Как информировал "Апостроф" ранее, по данным на 31 января в Китае, где впервые зафиксировали смертельно опасный коронавирус, находились 93 украинца.

Между тем, по состоянию на 7 февраля в Китае число зараженных новым типом коронавирусом составило 31 161 человек, 637 из них умерли от осложнений, вызванных вирусом.