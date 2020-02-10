Звали Россию, теперь - рыдают: на Донбассе возникли серьезные проблемы с выплатой зарплат

В сети жители временно оккупированных территорий Донбасса пожаловались на отсутствие выплат зарплат.

Об этом сообщают на Twitter-странице hochu_domoy.ua.

Так, работники Лутугинского научно-производственного валкового комбината заявили, что им уже год не выплачивают деньги за работу. Они отметили, что оккупационные "власти" их не слышат и ничего не предпринимают. Также в интернете написали, что последний раз получили 20% от заработной платы 24 декабря прошлого года.

Вместе с тем работники подчеркнули, что растут коммунальные услуги. Они напомнили, как им обещали, когда "придет Россия", то жизнь наладится. Но спустя 5 лет оккупации все стало лишь хуже. Специалисты уехали в другие города, а на заводи с 2 тысяч человек остались только 50-60 работников.

"Лапти есть - щи отсутствуют", - описали ситуацию в сети.

Как сообщал "Апостроф", главари боевиков так называемой ДНР "передумали" повышать зарплаты на оккупированной территории Донецкой области до уровня российского города Ростов-на-Дону, как обещалось населению в 2019 году.