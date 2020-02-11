Метель и солнце: появились свежие фото засыпанных снегом украинских Карпат

В сети показали красочное фото украинских Карпат - единственного места в стране, где можно увидеть снежный покров.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 8:00 11.02.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 20 м. Падает мелкий снег, метель. Ветер юго-западный 12-13 м /с. Температура воздуха -7°С", - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке видны склоны гор, плотно покрытые снегом и человек, который расчищает дорожку.

Интересно, что практически по всей территории страны в середине февраля продолжают идти дожди, что является аномальным природным явлением для зимы.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что зима-2020 продолжает удивлять жителей Украины аномально теплой погодой, которая сопровождается всевозможными необычными для этого времени года явлениями.

Подробнее читайте об этом в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.